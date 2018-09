Des agents de l'Office National des Forêts (ONF), regroupés en intersyndicale, ont entamé la semaine dernière une marche pour la forêt. Quatre parcours, débutés à Strasbourg, Avignon, Mulhouse et Perpignan sont proposés aux citoyens et aux associations voulant participer à cette action. Les quatre itinéraires mènent à la forêt de Tronçais dans l'Allier où les "marcheurs" doivent se retrouver le 25 octobre. Une initiative pour défendre la forêt française et alerter l'opinion publique.

Pas de déforestation mais une "malforestation"

Ce jeudi une vingtaine d'agents de l'Office National des forêts, membres d'associations et citoyens ont fait étape à Nancy sur la place Stanislas. Certains sont partis de Strasbourg la semaine dernière. Cette initiative a pour objectif de défendre les forêts puisque depuis plusieurs années en France, certains agents de l'ONF observent une tendance croissante à la"malforestation" : "En France, le problème n'est pas la déforestation puisque les surfaces forestières augmentent, mais plutôt la "malforestation" : on transforme des peuplements diversifiés, avec de nombreuses espèces d'arbres en peuplement qui sont monospécifiques, donc composés d'une seule essence plantée. Par exemple, uniquement de l'Épicéa. Et dans ce type de peuplement la richesse écologique est beaucoup plus pauvre et le paysage aussi." explique Nicolas Gomez, représentant de l'intersyndicale ONF qui organise cette marche pour la forêt.

Même si le Grand Est est épargné par ce phénomène, la "malforestation" serait bien visible dans le Morvan dans le Limousin selon l'agent de l'ONF qui ajoute :

On a transformé la foresterie en un type d'exploitation agricole. On a de plus en plus d'engins très lourds qui interviennent en forêt et qui tassent et détruisent les sols.

Ce mercredi à 19h30, la marche fera étape à Velaine-en-Haye pour un concert de soutien à l'initiative sur l'ancien campus de l'ONF. Et jeudi soir, les agents de l'ONF seront à Toul pour diffuser un film documentaire sur la protection des forêts. Vous pouvez retrouvez ces informations sur leur site.