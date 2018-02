Maubeuge, France

Le projet prévoit de transformer en gaz 30 000 tonnes de déchets par an. Il s'agit pour 50% de sous produits agricoles comme le fumier, le lisier, la paille, 20% de déchets urbains, boues des stations d'épuration de l'agglo, tontes de pelouse, feuilles, dans un second temps, la collectivité espère pouvoir y ajouter la partie fermentescible des déchets ménagers issus des cantines et des hôpitaux. Et le reste des déchets viendrait des industriels de l'agroalimentaire du secteur comme Bigard qui s'est dit intéressé par le projet. Grâce à cette unité 5000 tonnes de C02 seront économisées.

L'unité produira du gaz mais aussi du digestat un engrais naturel très intéressant pour Alexandre Delyvine éleveur à Bachant et vice président du collectif d'agriculteurs baptisé Sambre Agriculture Méthanisation Environnement. Un moyen d'éliminer l'odeur du lisier et du fumier, de limiter les engrais chimiques car le digestat contient beaucoup d'azote.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Pour les 19 agriculteurs qui participent au projet c'est aussi un moyen de se diversifier, et de trouver une source de revenu rentable pour leurs exploitations.

Quand à l'agglo à l'origine du projet, au delà de l'intérêt écologique évident, il s'agit aussi de faire des économies, un traitement des déchets qui serait divisé par trois estime Michel Duveaux, vice président en charge de l'environnement.

La collectivité qui a cédé le terrain pour l'installation de l'unité dans la zone industrielle de la Marlière à Feignies pour limiter les nuisances aux riverains. L'unité devrait créer une quinzaine d'emplois directs et indirects.