Depuis plusieurs jours, des algues vertes se sont déposées sur la grande plage de La Baule. C'est l'une des conséquences de la chaleur des dernières semaines, des grandes marées et des vents d'ouest. Selon Véolia, en charge du nettoyage de la plage, "elles ne sont ni toxiques, ni dangereuses".

Avec la chaleur et les forts coefficients de marée, les algues vertes prolifèrent

La Baule, France

Ces derniers jours, les baigneurs et les promeneurs ont forcément remarqué ces algues vertes qui ont envahi la plage de La Baule et qui sentent mauvais. Une prolifération qui s'explique selon Véolia le gestionnaire de la plage, "par des températures élevées conjuguées aux forts coefficients de marées. Même si elles sont peu esthétiques, ces algues ne sont ni toxiques, ni dangereuses pour les baigneurs" ajoute le concessionnaire.

Nettoyage de nuit

Les équipes de Véolia sont mobilisées pour ramasser ces algues à bord de camions équipés de dégrilleurs. Mais pour des raisons de sécurité, à cause du public présent sur le sable, elles ne peuvent intervenir le jour et doivent travailler la nuit. Elles sont à pied d'oeuvre toutes les nuits depuis le 27 juillet. Problème: ces jours-derniers, la mer est haute vers 8 h du matin et quand elle descend en journée, les algues présentes dans l'eau se déposent à nouveau sur le sable.

La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours avec une baisse des coefficients de marée.