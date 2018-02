Fos-sur-Mer, France

Une association regroupant des habitants de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, après la publication d'une étude qui révèle la présence de dioxines et de PCB dans la viande de taureau et les moules.

Des traces de pollutants supérieurs aux seuils légaux

Les résultats de cette étude consultée par Le Monde sont présentés lundi 12 février à Fos-sur-Mer par l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF). Ils montrent que les aliments produits localement contiennent des traces de polluants bien supérieurs aux seuils légaux.

Entre 2009 et 2015, l'association de défense du golfe de Fos a prélevé chaque année un échantillon de produits locaux : viande de taureau, viande de mouton, fromage de chèvre, œufs de poule, poissons, moules. Du côté des végétaux, des prélèvements ont été faits dans du foin et de l'huile d'olive. Ces échantillons ont été envoyés à deux laboratoires distincts.

_"L'Etat laisse polluer" (_Daniel Moutet, le président de l'association du golfe de Fos)

Sur France Bleu Provence, Daniel Moutet, le président de l'association du golfe de Fos confirme qu'on trouve "dioxine, furane, métaux lourds, perturbateurs endocriniens" et que les normes sont "dépassées". "L'Etat laisse polluer. Les industriels doivent baisser leurs émissions mais c'est à l'Etat de faire son travail", insiste Daniel Moutet.

Deux fois plus de cancers à Fos-sur-Mer

A Fos-sur-Mer, il y a deux fois plus de cancers, d'asthme et de diabète qu'ailleurs en France, indique l'enquête Fos Epseal publiée il y a un an.