Des arbres fruitiers qui fleurissent en plein mois de février

Des températures printanières, voire estivales, sont annoncées pour cette fin de mois de février en Béarn. Une situation météorologique inhabituelle qui inquiète les agriculteurs et producteurs.

Pau, France

Des températures quasiment estivales sont annoncées pour cette fin de mois de février dans le sud ouest. 22, 23 voire 24 degrés... Alors que nous sommes encore en plein hiver.

Une météo qui fait le bonheur des cafetiers et des restaurateurs, mais qui inquiètent les agriculteurs. En effet, la nature semblent petit à petit se réveiller : l'herbe pousse plus vite, les fleurs sortent et les arbres fruitiers commencent à bourgeonner.

"Les arbres sont perdus"

C'est le cas des pêchers de Didier Hourthouat-Benacq. Il est producteur de pêches roussanes sur les coteaux de Gan. Les bourgeons commencent à éclore par endroit. "Les arbres sont perdus, ils se croient au mois d'avril-mai."

Didier Hourthouat-Benacq n'a jamais vu ça un mois de février. Copier

Ainsi, il y a deux possibilités : soit "on se régale au mois de juin, avec une précocité qu'on n'a jamais vue", soit, s'il y a un coup de gel, cela peut être catastrophique. Tant que la fleur n'est pas éclose, elle peut résister jusqu'à -1 degré. Mais dès qu'elle est ouverte, elle est beaucoup plus fragile.

Un risque aussi pour les vignes

Les vignes d'Henri Lapouble, elles, ne bourgeonnent pas encore. Il est vigneron sur les coteaux de Jurançon, au domaine Clos Thous. Mais si la douceur persiste, cela ne saurait tarder. "Quand on taille, on a la sève qui monte, justement parce qu'il ne fait pas assez froid", explique-t-il.

Henri Lapouble, vigneron sur les côteaux de Jurançon au Clos Thou, voit bien que la nature est en train de se réveiller. Copier

Si sa vigne commence à pousser, le risque, c'est le gel : "Il suffit d'une matinée, d'un gel à -2 un matin, cela peut anéantir toute une saison." Henri Lapouble espère donc que le froid va revenir, afin que la nature reste encore quelques semaines en dormance.