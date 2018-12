Des avions en papier pour dire stop aux subventions accordées à l'aéroport de Tours

Ce jeudi à l'occasion de la session du Conseil Régional à Orléans, des militants du collectif ANV Cop 21 ont interpellé les élus sur les subventions accordées à la compagnie low-cost Ryan Air sur l'aéroport de Tours. Les militants rappellent que l'aérien est le transport le plus polluant du monde.

Les militants ont interpellé les élus avant et pendant la session

Tours, France

Une vingtaine de membres du collectif ANV (Action non violente) Cop 21 ont manifesté ce jeudi lors de l'ouverture de la session du Conseil Régional à Orléans contre les subventions publiques accordées à l'aéroport de Tours. Le collectif rappelle que le transport aérien est le mode de transport le plus polluant du monde. Le Conseil Régional vote ce jeudi son budget, et selon le collectif il est anormal de verser chaque année 1 million d'euros à Ryan Air.

Les militants d'ANV ont effectué leur action en deux temps. Certains attendaient les élus régionaux à l'entrée de l'hôtel de Région pour leur distribuer le rapport du GIEC et d'autres se sont enchaînés. Plus tard, en séance plénière, un groupe de militants a envoyé des avions en papier. Depuis plusieurs années, les élus Verts à la Région demandent l'arrêt des subventions à Ryan Air.