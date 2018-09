Les Lilas, France

Et de 4.000 ! 4.000 bacs à composts distribués depuis quatre ans sur le territoire d'Est Ensemble, qui comprend une dizaine de communes de la Seine Saint Denis, dont Les Lilas. Et c'est dans cette communes que le quatre millième a été installé. Trois bacs en bois vont réceptionner les déchets ménagers des habitants du quartier. Inaugurés ce dimanche, les riverains étaient nombreux à faire la queue pour participer et contribuer aux recyclage des déchets : une quarantaine de foyer s'est inscrit et s'est vu recevoir un sceau pour transporter ses épluchures de fruits et légumes, en présence du maire PS de la ville, Daniel Guiraud.

De gauche à droite Christophe Paquis (adj. à l'environnement), Daniel Guiraud (le maire), Gérard Cosme (pdt Est Ensemble et Marie-Rose Harenger (vice présidente) © Radio France - Nathalie Doménégo

C'est le deuxième site de bacs à composte que la ville des Lilas installe en bas des quartiers. Ils sont destinés à réceptionner les déchets ménagers, cartons, branchages et autres déchets secs apportés par les habitants.

Une quarante de foyers s'est inscrit pour participer à cette collecte de déchets recylclables © Radio France - Nathalie Doménégo

Le bio sceau : outil indispensable pour transporter ses déchets jusqu'aux bacs, chaque dimanche, de 11h à 13h.

© Radio France - Nathalie Doméngo