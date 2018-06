Marseille, France

Le chiffre donne le vertige. A Marseille, on estime que seulement une bouteille en plastique sur 10 est triée.. contre 1 sur 2 à l'échelle nationale. Il y a donc de la marge ! Et c'est pour cette raison que, devant ce chantier colossal, la Métropole Aix-Marseille-Provence lance un programme d'action avec Citéo, société spécialisée dans le recyclage. Ensemble, ils viennent d'installer de nouvelles poubelles de tri sélectif sur plusieurs plages marseillaises

2 millions de personnes sur les plages de Marseille cet été

Il y a 12 désormais points de tri, 7 sur les plages Prado Nord et Sud, mais aussi sur la plage des Catalans et sur la plage de l'Huveaune ; et aussi à l'entrée du Parc National des Calanques.

"Il y a une vie nocturne intense sur nos plages, et on en subit les dégâts. Avec un volume énorme de déchets dans le sable. Il y a de tout ! A part les bouteilles de verre, qui peuvent être triés.. on perd près de 80% de notre capacité de tri, et ça c'est regrettable" Monique Cordier, Déléguée à la Propreté et aux déchets au conseil de territoire Marseille Provence

Sont mis en place aussi, en ce moment, de près de 60 nouveaux points de tri dans le 3e arrondissement de Marseille : ils sont sur les grands axes, des points de grande capacité pour recueillir les déchets des habitants.