Des baignades interdites dans le Poitou pour cause de cyanobactéries

Après les fortes chaleurs, dites bonjour aux cyanobactéries ! Cinq des 20 zones de baignade surveillée en milieu naturel que compte le Poitou étaient encore ce lundi interdites d'accès. Des prélèvements effectués par l'Agence régionale de santé ont révélé des taux de pollution anormalement élevés en algues bleues, l'autre nom des cyanobactéries.

"Plus il va faire chaud, et plus il y a ce risque de prolifération des cyanobactéries" (ARS Vienne)