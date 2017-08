Des baigneurs très matinaux au Grau-du-Roi pour éviter les températures caniculaires

Les plages du Grau-du-Roi sont noires de monde très tôt en ce moment. Avec la canicule, de nombreux baigneurs préfèrent venir sur le littoral à partir de 8h30 du matin. Avant de vite rentrer à la maison se refroidir sous la climatisation.

Il fait très chaud dans le Gard cette semaine ! Tellement chaud que sur le littoral, les vacanciers sont prêts à se lever tôt le matin pour se baigner. Les températures caniculaires de l'après-midi rendent insupportable la moindre activité.

A 9h du matin, le thermomètre affiche 27 degrés dans l'air. 24 dans l'eau. Les enfants font des châteaux de sable et jouent dans l'eau.

On vient tôt avec les enfants, et l'après-midi, on reste sous la climatisation"