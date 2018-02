Planter des bambous dans la mer pour empêcher la houle de détruire le littoral. Cette expérimentation démarre à Villeneuve-Loubet, pour protéger la route et la voie ferrée des coups de mer qui frappent le littoral cinq à sept fois par an.

Villeneuve-Loubet Plage, Villeneuve-Loubet, France

On vous raconte ce vendredi matin sur France Bleu Azur un projet insolite et innovant. Planter des bambous dans la mer pour empêcher la houle de détruire le littoral. Cette expérimentation démarre à Villeneuve-Loubet, pour protéger la route et la voie ferrée des coups de mer qui frappent le littoral cinq à sept fois par an. La société BioBamb, une entreprise azuréenne innovante a inventé ce concept de barrière de bambous.

Les plongeurs de la société BioBamb plantent au fond de l'eau les tiges de bambous à l'aide de vis © Radio France - Pauline Renoir

Comment ça marche ?

Depuis le début du mois de janvier, des plongeurs plantent au fond de la mer, dans le sable, d'immenses tiges de bambou de plus de 4 mètres de haut, à la verticale à l'aide de vis. Au total, 200 tiges forment une barrière artificielle sur cent mètres de long, dans la mer.

Les bambous sont plantés entre les bouées de signalement sous l'eau © Radio France - Pauline Renoir

Les tiges sont plantées trois par trois au fond de l'eau pour limiter la houle © Radio France - Pauline Renoir

Cette barrière artificielle permettrait de réduire la houle de 10 à 15%, le département des Alpes-Maritimes investit 512 000 euros dans ce projet qui va être expérimenté pendant trois ans.