Des barrages flottants installés autour de l'épave du Grande America pour contenir la pollution

Les conditions météorologiques se sont améliorées dans le Golfe de Gascogne : pour la première fois, des barrages flottants ont pu être déployés dans la zone du naufrage du Grande America. Il gît à 4.600 m de fonds, après son naufrage le 12 mars. Des chaluts ont aussi été mis en place.

Plusieurs navires français opèrent la dépollution, notamment l'Arognaute et le Sapeur, affrétés par la Marine nationale mais aussi le Partisan et le Ria de Vigo, affrétés par l'Agence européenne de la sécurité maritime. L'Espagne a envoyé un remorqueur, un second est attendu dans la journée.

Lors des observations aériennes, il a été remarqué une "une irisation de surface parsemée d'amas de fioul lourd" à la verticale de l'épave relate la Préfecture maritime de l'Atlantique. La pollution,"constituée d'amas de fioul lourd disséminés en surface", dérive, mais on ne sait pas dans quelle direction.

La préfecture rappelle que "les autorités maritimes restent vigilantes quant aux éventuels rejets illicites d'hydrocarbures par des navires pollueurs opportunistes".

Concernant les containers, la société Grimaldi (l'armateur) a affrété le remorqueur Union Lynx pour remorquer "un container de matière non dangereuse vers le port de La Rochelle".