Des bouquetins ibériques relâchés pour la première fois en Béarn

Accous, France

C'est une première en Béarn : cinq bouquetins ont été relâchés en vallée d'Aspe ce jeudi. Les cinq individus, dont un cabri (un petit), venus d'Espagne, sont partis gambader sur les hauteurs d'Accous. L'espèce a disparu depuis plus d'un siècle chez nous. Le parc national des Pyrénées avait déjà réintroduit des bouquetins en Bigorre, mais pas encore en Béarn.

Batman, il est vieux. Et il a des grandes cornes.

C'est donc fait, et devant plus de 300 personnes, dont tous les élèves des établissements scolaires du Haut-Béarn, écoliers et collégiens. Ce sont d'ailleurs les enfants qui avaient choisi les noms des animaux : Lazagne, Caramel, Babeth, Hardy, Franckie ou encore Batman.

Les parrains des animaux étaient également présents : le parc national des Pyrénées avait appelé les particuliers à faire un don pour soutenir la réintroduction. Jacques Burbaud a envoyé 150 euros. Il est venu spécialement de Limoges, et a donc fait plus de 500 km pour assister au spectacle. "Parce que le projet me plaisait, tout simplement", raconte-t-il. Il venait en vacances dans les Pyrénées quand il était jeune, et il est heureux de voir que cette fois "c'est du concret. Et puis j'ai des petits enfants, et il faut bien que eux aussi aient le loisir de voir plus tard des animaux encore sauvages".

Un atout pour le tourisme

L'arrivée des bouquetins est bien sûr une bonne nouvelle pour la biodiversité. Et pour le tourisme, explique le directeur du parc national des Pyrénées, Laurent Grandsimon : "avoir des bouquetins dans les Pyrénées rend plus attractive la destination. Si on peut descendre en ski et avoir des bouquetins à proximité, faire des photos dans la neige, c'est fabuleux ! C'est ce qu'on a en Bigorre. L'été, les bouquetins sont beaucoup moins timides que les isards, et donc on les approche de beaucoup plus près. Nos hébergeurs voient revenir les touristes avec des photos, et des histoires à raconter, comment ils ont vu deux mâles se battre au printemps par exemple. Et ça ajoute au narratif pour dire que les Pyrénées, c'est une destination superbe".

Le parc national des Pyrénées prévoit de réintroduire 70 bouquetins dans les deux ans en Béarn.