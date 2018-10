Un arrêté municipal pris ce mardi interdit l’accès aux parcs et aux jardins de la ville de Saint-Etienne jusqu’à mercredi. A cause des fortes chutes de neige, des branches sont tombées, d’autres arbres sont fragilisées.

Saint-Étienne, France

Il est interdit de se rendre dans les parcs et les jardins de Saint-Etienne jusqu'à mercredi soir. Un arrêté préfectoral a été pris par la mairie, pour des raisons de sécurité.

Pour votre #securité, les #parcs et #jardins de #SaintEtienne sont fermés au public jusqu'au 31/10 inclus. Il n'est pas recommandé de circuler sous les arbres et d'y stationner des véhicules en raison d'éventuelles chutes de branches. #neige

— Ville Saint-Étienne (@saint_etienne_) October 30, 2018

Des dizaines de branches ont plié et cassé sous le poids de la neige. Il n’y a pas de blessés. Imad habite à deux pas de la Place Jean Jaurès. Il est descendu de chez lui en pleine nuit : "C’était hallucinant. J’étais désemparé. Les branches ont craqué toute la nuit. Le bruit m’a impressionné. J’ai demandé aux gens d’éviter de passer sous les arbres."

Vers la Place Carnot de Saint-Etienne, un arbre s'est écroulé sur une station de vélo en libre-service.

Imad, un stéphanois : "Je suis sorti pour alerter une famille. Des enfants jouaient sous les arbres." Copier

Dans le centre-ville de #SaintEtienne, à cause du poids de la neige, des branches d'arbres sont tombées. pic.twitter.com/5sfmmWrXr9 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 30, 2018

Les agents de la ville de #StEtienne au travail ce matin pour dégager les branches cassées pic.twitter.com/R2SZFXU84c — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 30, 2018

Difficile d’anticiper

Depuis lundi soir, moins d'une cinquantaine d'agents de la ville de Saint-Etienne arrachent les branches qui menacent de tomber et découpent celles qui sont au sol. Selon Charles Dallara, l'adjoint à la circulation et à l'entretien de la voirie : "les agents le disaient eux-mêmes, ils n’ont jamais vu une neige aussi épaisse. C’était difficile à prévoir. On ne va pas couper tous les arbres. Ce n’est pas notre politique. Les arbres qui ont perdu des branches, ils étaient en bonne santé."

"On ne va pas couper tous les arbres." Charles Dallara, adjoint à la mairie. Copier

La mairie l'assure, d'ici mercredi soir, toutes les branches seront ramassées et l'état des arbres sera vérifié.