Des centaines d'araignées de mer et de crabes morts ont été repérés sur les plages de Sciotot et Surtainville depuis mercredi 25 juillet. La préfecture a été alertée et des analyses vont avoir lieu dans les prochains jours, selon le poste de secours en mer du secteur.

Sciotot, Les Pieux, France

Des centaines d'araignées de mer et de crabes morts jonchent les plages de Sciotot et de Surtainville. Les sauveteurs en mer ont donné l'alerte jeudi soir. Depuis mercredi 25 juillet, ils voient s'amonceler les cadavres d'animaux sur la plage, il y en a également beaucoup dans l'eau. Sophie Lainé est une touriste de Dordogne, venue en vacances à Sciotot dans un gite avec sa famille : "Tous les matins je vais faire ma petite marche, et j'ai vu des centaines d'araignées mortes. On vient tous les ans, c'est la première fois qu'on voit ça."

Il y en a partout, dans le sable, sur les rochers, et quand on se baigne, ma fille avec son masque a vu plein d'araignées mortes dans l'eau"

Des analyses dans les prochains jours

La préfecture a été avisée, ainsi que la mairie des Pieux et les pompiers. Pour l'instant on ne sait pas s'il s'agit d'une bactérie dans l'eau ou d'une hausse des températures, mais l'eau n'est qu'à 19 degrés. Des analyses vont avoir lieu dans les prochains jours.