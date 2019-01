Des centaines de citoyens marchent pour le climat à Dijon

Dijon, France

Les parapluies de toutes les couleurs étaient de sortie à Dijon dimanche après-midi. De la place de la Libération à la place Darcy, en passant par celle de la République, des centaines de personnes ont marché pour le climat, à l'appel du collectif citoyen "Il est encore temps Dijon".

Une jeune manifestante dans le cortège © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Dans le cortège, Marie-Christine explique qu'elle a fait installer il y a deux ans un bac à compost dans l'arrière cour de son immeuble, dans le quartier Montchapet à Dijon : "au début il y a eu des réticences, et puis maintenant on est victimes de notre succès puisque même les gens des bâtiments à côté viennent déposer dans notre bac. On a mis une affiche pour leur dire que ça se remplissait trop vite, et pour leur conseiller de faire une demande en mairie pour installer un bac chez eux."

L'humour face à l'urgence climatique © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Des petits gestes au quotidien, ceux qui ont défilé dimanche en font tous : manger bio, utiliser une gourde plutôt que des bouteilles en plastique, trier ses déchets, réduire ses déplacements en voiture ou carrément bannir les voyages en avion à l'autre bout de la planète. Mais Jean estime que "tout ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Les individus sont conscients qu'il faut faire attention, maintenant _il faudrait des engagements au niveau national_. Quand on voit qu'ils veulent par exemple encore agrandir le circuit de Dijon Prenois ..."

Un cortège motivé malgré la pluie © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Françis pense quant à lui que les engagements doivent se faire au niveau mondial, "mais j'ai du mal à y croire", avoue t-il. Alors s'il marche ce dimanche dans les rues de Dijon, c'est pour ses douze petits-enfants : "dans vingt ans, je veux pouvoir les regarder droit dans les yeux sans me sentir honteux."