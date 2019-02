Des centaines de dauphins morts sur les plages de l'Atlantique : Sea Shepherd accuse les bateaux de pêche

Par Pierre-Marie Gros, France Bleu Gironde, France Bleu La Rochelle et France Bleu

Dans la nuit de mardi, l'ONG a photographié dans le Golfe de Gascogne les dauphins pris au piège des filets de pêche, et met directement en cause les techniques utilisées par ces chalutiers. 600 cadavres de dauphins ont été retrouvés ces six dernières semaines sur les plages de l'Atlantique.