Samedi après midi à Poitiers, la Roche-Posay, et dans plus de 800 villes partout dans le monde, des milliers de citoyens ont marché pour défendre le climat. Les manifestants demandent notamment au gouvernement de faire de l'écologie une priorité. Et à Poitiers ils étaient quelques centaines, bien décidés à changer les choses et faire entendre leur message. Retour en images.

Pour ces militants, il était indispensable de venir manifester. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Plusieurs centaines de poitevins ont défilé dans les rues du centre-ville. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

On se rend compte qu'on est sur une petite planète, et la pollution d'un endroit influence l'autre. il y a urgence climatique. Pascal, militant à Alternatiba.

"Il y a urgence", témoignait cette militante au micro de France Bleu Poitou. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Le cortèges est passé par la place Notre-Dame pour faire une photo. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Certains applaudissaient de leur fenêtre. © Radio France - Manon Vautier-Chollet