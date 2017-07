Des chauves-souris volent au secours des viticulteurs héraultais

La pipistrelle est une chauve-souris qui mange l'eudémis, un papillon qui ravage la vigne. 600 abris à pipistrelle ont été installés dans les vignes sur l'ensemble du département. Cela a permis de réduire sensiblement l'utilisation d'insecticides.

Depuis quelques années dans le département de l'Hérault on installe au milieu des cultures des abris pour les pipistrelles. Ce sont des chauves-souris insectivores. En 2012 on a prouvé scientifiquement qu'elles étaient utiles pour détruire les ravageurs des pommiers et des oliviers. Désormais on teste aussi leurs efficacités dans les vignes.

L 'abri est fixé sur un arbre au milieu des vignes, c'est une boite en bois avec un trou de 2 cm de large et 30 cm de profondeur dans lequel les pipistrelles, grosses comme un morceau de sucre, se reposent le jour. A la tombée de la nuit, elles sortent. Leur proie: l'eudémis, un papillon qui pond ses oeufs sur les grappes de raisin.

Les abris sont offerts aux viticulteurs par le conseil départemental de l'Hérault. Ils coûtent une vingtaine d'euros pièce.

Rodolphe Majurel du conseil départemental de l'Hérault présente l'abri à pipistrelle © Radio France - Sébastien Garnier

La pipistrelle peut dévorer 2 à 3000 insectes en une nuit

La pipistrelle chasse dans un rayon de deux kilomètres carrés, elle peut consommer jusqu'à 3000 insectes par nuit. Une centaine d'abris sont déjà repartis sur les 600 hectares de la cave de l'Ormarine à Pinet (600 sur l'ensemble du département). La pipistrelle, couplée à la confusion sexuelle (une technique qui empêche les papillons de se reproduire) a permis de diviser par trois les traitements d'insecticides et en même temps de redorer le blason des viticulteurs.

Les viticulteurs ont une réputation de pollueurs, de destructeurs de la nature. Ils se sont lancés avec enthousiasme dans ce projet qui est bon pour leur santé et pour la biodiversité explique Virginie Berthuit oenologue de la cave de l'Ormarine

D'autant que la pipistrelle disparait. En 5 ans, leur nombre a diminué de 30 % en France.

Un abri à pipistrelle fixé dans un arbre au milieu des vignes - conseil départemental de l'Hérault

