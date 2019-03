Des chutes de neige attendues dans les stations des Pays de Savoie dès ce jeudi

Voilà de quoi terminer en beauté la saison de ski : des chutes de neige importantes sont annoncées en station dès ce jeudi et encore vendredi. Il tombera parfois 50 cm de neige fraîche dans les stations de Savoie et Haute-Savoie.

Des chutes de neige importantes, en altitude ,en Pays de Savoie sont prévues à partir de ce jeudi. Les prévisionnistes annoncent par exemple 35 cm à Cordon (Haute-Savoie) et aux Aillons (Savoie), 43cm à Sixt-Fer-à-Cheval et même 50 cm à Saint Colomban-des-Villards !

Juste avant la fermeture de certaines stations de ski, notamment celles de basse altitude, c'est une bonne nouvelle.

"Si on est livré de 20 cm supplémentaires, on prendra avec plaisir"—Christophe Poirier, station de Saint-Colomban-des-Villards

"On avait encore un enneigement suffisant, mais maintenant si on est livré de 20 cm supplémentaires, on prendra avec plaisir !", se réjouit Christophe Poirier le directeur de la station de Saint Colomban-des-Villards (Savoie). "On a fait une belle saison, on ne va pas se plaindre", rajoute le directeur de cette station située entre 1.150 m et 2.233 m et qui fermera le 24 mars.

Une chance pour les skieurs locaux

Cette neige tout fraîche est une aubaine pour les skieurs locaux maintenant que les vacances scolaires sont terminées.

"On avait l'impression que l'hiver était terminé et ça va relancer l'envie d'aller skier", explique Lucas Marchand, le directeur de la station des Portes du Mont Blanc (Haute-Savoie) . "On a des clients locaux exigeants sur le mois de mars, ils cherchent de la bonne neige. Là, dès que le soleil va venir, tout le monde va se jeter sur les skis !". Ici le domaine fermera le 31 mars.

Justement, le retour du soleil est annoncé pour samedi par exemple dans le secteur de Combloux en Haute-Savoie