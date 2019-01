Des chutes de neige importantes annoncées sur les Alpes-Maritimes

Météo France annonce jusqu'à un mètre de neige fraîche sur les montagnes du Mercantour cette nuit. Une vigilance jaune neige-verglas-vagues submersion a été émise également et vigilance orange aux avalanches pour ce vendredi.

Entre 50 et 100 cm de neige attendus d'ici 24H.

Alpes-Maritimes, France

L'hiver arrive enfin sur les Alpes-Maritimes. Météo France annonce des chutes de neige importantes pour les prochaines 24 heures avec un risque très fort d'avalanches. Il neige ce vendredi soir dans les stations d'Isola 2000 et d'Auron. Les déplacements risquent d'être compliqués ce vendredi matin dans le haut pays. Les flocons sont annoncés à partir de 900-1000 mètres d'altitude. Le préfet des Alpes-Maritimes appelle les automobilistes à la vigilance lors de leurs déplacements, à faire preuve de la plus grande prudence et à adapter la conduite à ces conditions climatiques particulières.

Risque d'avalanches maximal

Avec ces chutes de neige importantes annoncées, Météo France prévoit un risque d'avalanche très élevé de 5 sur 5. Une importante chute de neige est prévue jusqu'à vendredi soir. En 24 heures, on attend 50/100 cm de neige fraîche, voire même 120 cm à haute altitude. Elle se dépose sur un manteau neigeux composé d'une majeure partie de grains sans cohésion. Le fort vent de secteur sud à sud-ouest qui accompagne cette chute, mais aussi la Lombarde à moyenne altitude, vont provoquer un important transport de neige et former de grosses accumulations.

Rappel des conseils de comportement pour la population/Neige Verglas: