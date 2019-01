Des chutes de neige imprévues perturbent le réseau routier en Haute-Vienne et en Corrèze

D'importantes chutes de neige ont perturbé le réseau routier de Haute-Vienne et de Corrèze ce lundi matin. L'épisode neigeux, qui n'avait pas été annoncé, a surpris les automobilistes, mais aussi les prévisionnistes de Météo France et les agents des routes.

Limoges, France

Des voitures voire des bus en travers de la route ou immobilisés, des transports scolaires réduits, notamment en Corrèze... le trafic routier a été fortement perturbé par la neige ce lundi matin en Haute-Vienne et en Corrèze. L'épisode neigeux n'avait pas été annoncé, les deux départements n'étaient qu'en vigilance jaune à la neige et au verglas ce dimanche soir.

Les techniciens de la Dirco, la Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest, qui gèrent notamment l'autoroute A20, ont observé de grosses difficultés en Corrèze ce lundi matin. Tout était pourtant prêt, "il y a une veille, on reçoit les alertes météo qu'on surveille et nos équipes sont opérationnelles pour faire du traitement pré-curatif et du traitement en cas d’événement", précise Laurent Maïnetti, technicien à la Dirco. Mais les agents ont été pris de court par "les imprévus de la météo".

Difficile de circuler ce matin entre Uzerche et Tulle. Il y a avait entre 7 et 8cm de neige sur #Uzerche#Correze ... l’épisode a surpris tout le monde ! pic.twitter.com/YPxbdtcKXG — DelphineMarionBoulle (@DelphineMarion) January 28, 2019

Car CMétéo France n'avait pas anticipé un tel épisode neigeux. Le chef de centre à Météo France, Pierre Gabassi, reconnaît une "sous-estimation des précipitations, du fait du décalage de ces précipitations qui devaient se cantonner plus à l’ouest mais qui ont finalement concerné le Limousin". Cela explique la simple vigilance jaune ce dimanche soir.

"Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. On se base sur des modèles de prévisions, et s'il y a un décalage en cours de nuit, on essaie de réactualiser les prévisions mais pour avertir les gens, c'est très compliqué en pleine nuit. On aurait pu passer en vigilance orange mais ça aurait été trop tard puisque le phénomène était déjà démarré et ensuite, au cours de la matinée, on est allés vers une amélioration".

Les transports scolaires ont aussi été particulièrement perturbés. - Laet's Go - DR

Les "traitements pré-curatifs" mis en place par la Dirco n'ont alors pas suffi, poursuit Laurent Maïnetti. "C'est du salage avant l'arrivée des événements, mais ça ne peut pas suffire quand il y a un phénomène comme ça". Les saleuses et déneigeuses étaient encore de sortie dans la matinée, et la situation s'est progressivement améliorée.

En Corrèze, 70 % des transports scolaires n'ont pas fonctionné

Conséquence de cet épisode neigeux imprévu, les transports scolaires ont été fortement perturbés ce lundi matin. En Corrèze, la circulation a été "extrêmement difficile voire impossible" si bien que "70 % des circuits n'ont pas fonctionné et 40 % ont été effectués en plan neige", indique la région Nouvelle-Aquitaine. En Haute-Vienne, les services scolaires du secteur de Saint-Yrieix-la-Perche notamment n'ont pas pu circuler normalement.