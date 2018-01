Bourg-lès-Valence, France

Un couple de cigognes en vol vers le sud dans la vallée du Rhône ont été observées la dernière semaine de Décembre. Cette fois, c'est à Bourg-lès-Valence que quelques cigognes ont été vues perchées sur un arbre au péage de Valence Nord.

Au bord de l'#A7 au niveau de la sortie n°14 Bourg les Valence des visiteuses viennent nous rendre visite.

Le proverbe dit que l'hiver est fini et que le printemps arrive pic.twitter.com/JEBbaKMtJt — Autoroute A7 (@A7Trafic) January 3, 2018

La grande migration vers le Nord ne débutera qu'après le 20 Janvier

La grande majorité des cigognes hiverne dans le sud de l'Espagne ou au Maghreb. C'est l'allongement de la durée du jour qui les pousse à se mettre en route vers le nord. Un allongement auquel les oiseaux ne sont pas sensibles avant la fin du mois de janvier. Mais des cigognes n'hivernent pas si loin. Elles choisissent le pourtour méditerranéen en France, essentiellement la Camargue. Depuis deux ans, la LPO, la ligue de protection des oiseaux de l'Ardèche a même observé des individus s'installer pour l'hiver à proximité de la décharge de Grospierres en Sud-Ardèche. Un l'an passé, deux cette année.

Des cigognes qui hésitent entre le nord et le sud

Ces cigognes qui restent en France sont plus sensibles au changement de températures. Un fort redoux dans le Midi et elles peuvent se mettre en route vers l'Alsace. Mais l'inverse est aussi vrai. Un coup de froid sur l'Alsace et des retardataires peuvent décider de migrer vers le Sud. Et ça été le cas la dernière semaine de décembre. deux cigognes blanches ont été aperçues volant vers le sud dans la vallée du Rhône.