Des cigognes dans le ciel de Drôme-Ardèche et certaines passent l'hiver ici

Vous avez peut-être observé des cigognes blanches ces derniers jours en Drôme-Ardèche. C'est normal, c'est le début de leur migration vers le sud. Elle sont de plus en plus nombreuses à passer par la vallée du Rhône et certaines s'arrêtent désormais dans la Drôme pour hiverner.

C'est le bon moment pour lever le nez et admirer les cigognes blanches en Drôme-Ardèche. Au mois d'août c'est le début de leur migration vers le sud, vers l'Afrique ou encore l'Espagne. Une quarantaine de cigognes blanches ont récemment été observées à Livron-sur-Drôme, sur les toits des immeubles ainsi que sur le stade de football, ainsi que d'autres à Loriol-sur-Drôme.

De plus en plus de cigognes blanches

Les cigognes blanches sont de plus en plus nombreuses à passer par la vallée du Rhône. Depuis que l'espèce est protégée, le nombre de ces oiseaux a augmenté. "L'espèce se porte bien, les programmes de réintroduction ont bien marché et on voit une augmentation énorme des effectifs ; une explosion des populations en Allemagne et en Pologne notamment" explique Rémi Métais, ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de la Drôme.

"On a compté 5.000 cigognes blanches, le printemps dernier, depuis le site d'observation de Pierre Aiguille à Crozes-Hermitage, c'est cinq fois plus qu'il y a vingt ans".

"On est très heureux de voir de plus en plus de cigognes blanches, les bonnes nouvelles sont assez rares concernant les oiseaux" insiste Rémi Métais. Cette migration va durer jusqu'à mi-septembre et les cigognes reviendront à partir de fin janvier explique la LPO.

Certaines cigognes s'arrêtent dans la Drôme pour hiverner

Autre phénomène nouveau, certaines cigognes blanches ne vont plus jusqu'au Sénégal ou en Espagne pour hiverner. Elle ssont de plus en plus nombreuses à rester dans le sud de la France pour passer l'hiver et même chez nous, dans la Drôme.

"Depuis un ou deux ans, on voit certaines cigognes rester dans la Drôme pour hiverner"

"L'année dernière, j'ai vu des cigognes blanches passer l'hiver autour de Romans, près de la décharge" explique Rémi Métais. "La multiplication des décharges à ciel ouvert et le réchauffement climatique qui engendre des hivers plus doux favorisent cet hivernage des cigognes dans le sud de la France et dans la Drôme".