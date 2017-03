Des collégiens côte-d'oriens en voyage scolaire au Groenland !

25 collégiens de Saulieu et Liernais en route pour le Groenland ! Un voyage scolaire de douze jours ou plutôt une expédition scientifique car ils vont réaliser sur place de vraies expériences avec des professionnels. Une expédition rendue possible grâce à l'équipe pédagogique et financée par l'UE.

Des jeunes côte-d'oriens au Groenland ! Ils devraient arriver ce jeudi dans la nuit. Ces 25 collégiens de Liernais (collège François de la Grange) et de Saulieu (collège François Pompon) sont partis mercredi pour un voyage scolaire de douze jours pendant lesquels ils vont réaliser des expériences scientifiques très sérieuses. Leur expédition est même financée par l'Union Européenne.

Les collégiens de Liernais et de Saulieu qui participent à ce séjour scolaire au Groenland - Page Facebook "Faune de demain"

Un travail sur la biodiversité

Un travail sur la biodiversité porté par deux de leurs professeurs, Rodolphe Pestel prof de SVT et Sandrine Jacquot, professeure d'Histoire-Géographie. Pendant ce voyage, ils vont réaliser de vraies expériences avec des scientifiques professionnels. Cinq de leurs professeurs et deux scientifiques les accompagnent à Ilulissat sur la côte ouest du Groenland où les effets du réchauffement climatique sont visibles à l’œil nu.

Deux de leurs professeurs sont partis en repérage avant le grand départ pour Ilulissat - Page Facebook "Faune de demain"

Deux études en cours

L'une des deux études s'intéresse au renard arctique avec une scientifique norvégienne. Objectif : étudier les effets du réchauffement sur l'espèce. Pour cela ils vont poser des pièges photos, prendre des empreintes dans la neige . Leurs résultats seront publiés dans "Bourgogne Nature junior" , une publication scientifique, distribuée dans tous les collèges et lycée de Bourgogne.

L'autre étude concerne la fonte de la banquise avec l'Agence de l'eau de Seine Normandie . Là, aussi ils vont poser des piège photo pour constater la fonte ou encore relever les périodes de glaciation.

Financement européen

L'expédition des collégiens coûte 300.000 euros mais a été financée par la Région, par l'Agence de l'eau seine Normandie, par l'Europe aussi, et grâce à des dons d'entreprises côte-d'oriennes également. Du coup, la participation des familles a été réduite à 400€.

En avril, ce sont les correspondants groenlandais qui feront le voyage en Côte-d'Or avant un nouveau départ de 25 autres collégiens fin avril. Ils partiront terminer les expériences et rentreront avec tout le matériel.

Leur aventure est à suivre sur leur page Facebook ou sur leur site internet.