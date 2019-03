Des containers récupérés, un sous-marin téléguidé sur le Grande America : suite des opérations en Golfe de Gascogne

Brest, France

Le point de situation de la Préfecture Maritime de l'Atlantique apporte plusieurs nouvelles ce jeudi 21 mars. Trois containers ont été récupérés par le navire Union Lynx, dépêché sur zone par l'armateur du Grande America. Il sont transportés vers La Rochelle. On apprend aussi qu'un sous-marin téléguidé est actuellement acheminé sur la zone du naufrage.

Le pompage continue

Ce navire et le véhicule sous-marin devraient arriver lundi prochain, le 25 mars, pour inspecter l'état de l'épave, qui repose par 4.600m de profondeur, en plein milieu du Golfe de Gascogne. Par ailleurs, les opérations de pompage du fioul et des nappes d'hydrocarbures continuent avec plusieurs navires toujours sur zone, qui accompagnent la dérive des nappes.

La zone d'intervention sur le site du naufrage - Marine Nationale

Une liste des stocks... à faire peur !

Enfin, et c'est sans doute le plus spectaculaire, une liste a été dressée de quasiment tous les stocks de produits transportés par le Grande America. C'est finalement assez effrayant de se plonger dans cet inventaire de produits perdus en mer. Il est disponible ici sur le site de la préfecture maritime.

Dans les grandes lignes : 2.200 tonnes de fioul lourd, 2.100 véhicules, plus de 1.000 tonnes de matières classées comme dangereuses (acide sulfurique, acide chlorhydrique, résine en suspension, white spirit), plus tous les stocks dits "non dangereux" mais qui n'ont évidemment rien à faire là. Les associations environnementales ont salué cet effort d'information et de transparence de la Préfecture Maritime de Brest.