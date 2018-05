Des centaines de corbeaux et de choucas ont élu domicile près des quartiers de la Demi-Lune et de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles, au grand dam des habitants. La mairie a prévu d'installer des cages pour capturer les corbeaux et réguler leur population. Le chouca, lui, est une espèce protégée.

Villedieu-les-Poêles, France

Les riverains du parc de la Commanderie et les habitants de la cité de la Demi-Lune à Villedieu-les-Pôeles, dans le sud-Manche, n'en peuvent plus de leurs voisins très bruyants : des centaines de choucas et de corbeaux vivent dans les arbres qui bordent leurs maisons.

C'est inouï, parfois le champ d'à côté est noir de corbeaux, raconte Françoise François qui vit dans la cité de la Demi-Lune. Cela entraîne des nuisances sonores, des souillures et ils font leurs nids dans nos cheminées, c'est dangereux", proteste Jean-Pierre Jégouic son voisin.

Des corbeaux avaient fait leur nid dans la cheminée de cet habitant de la cité de la Demi-Lune à Villedieu-les-Poêles © Radio France - Lucie Thuillet

La municipalité veut agir

La mairie de Villedieu-les-Poêles a commandé une enquête fin 2017. "Il y aurait 800 choucas et 200 corbeaux et corneilles", explique Philippe Lemaître, le maire. Nous allons faire poser des cages à partir de la fin mai dans les zones concernées pour essayer de capturer les corbeaux et d'en éliminer une partie." En revanche, ce ne sera pas le cas pour les choucas des tours puisqu'il s'agit d'une espèce protégée.