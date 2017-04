Des cuves d'hydrocarbures en plein cœur de la zone protégée de l'Espiguette

Une association a lancé mardi un recours contre l'exploitation de cuves d'hydrocarbures en plein cœur de l'Espiguette, au Grau-du-Roi, tout près de la plage. Ce dépôt de stockage date de 1957. Des infrastructure vieillissantes et dangereuses, d'après le Comité d'Alerte pour l'Espiguette.

Marchez au bout de la plage, traversez un petit pont de fer, baladez vous quelques centaines de mètres et vous les trouverez. 6 énormes cuves semi-enterrées, protégées derrière leur grillages barbelées. Une capacité de 66 000 m³ d'hydrocarbures au total, stockés tout près d'une des plages les plus fréquentées de la région, et au milieu d'une zone naturelle protégée.

A droite, les 6 cuves d'hydrocarbures, et tout près, la plage de l'Espiguette - Google Maps

"Le premier risque, c'est celui d'une explosion, s'inquiète Didier Caire, de l'association Comité d'Alerte Pour l'Espiguette (Cape). Les gazs peuvent prendre feu et l'effet de souffle peut briser des vitres à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Le problème c'est qu'à 450m de là, il y a la plage de l'Espiguette, avec 10 000 visiteurs quotidiens en période estivale." Didier craint l'effet de panique qui causerait une explosion, et les difficultés d'évacuation de la plage, et d'accès pour les secours.

Un risque de pollution dans une zone protégée

L'autre risque, c'est évidemment celui de la catastrophe environnementale. "Ici c'est un véritable paradis sur terre, s'indigne Jacqueline Bizet, porte-parole de l'association. Une zone protégée : site classé, Natura 2000, réserve de biosphère... et j'en passe."

D'après le Cape, les cuves en béton ne correspondent plus du tout aux normes en vigueur pour ce genre d'infrastructures."Ces cuves sont en béton avec une enveloppe simple, alors que les normes d'aujourd'hui exigent une double cuve pour éviter la catastrophe en cas de rupture du béton." Un béton exposé depuis plus de 55 ans au vent et à la mer.

Le Cape espère que le recours aboutira à l'arrêt de l'exploitation du dépôt et peut-être un jour, au démantèlement des cuves.