Le Mont-Saint-Michel, France

Dauphins et Mont-Saint-Michel : la photo de Gaël Gautier a tout pour se tailler un joli succès sur Internet. Le directeur de l'association Al lark, association bretonne d'étude des cétacés et de découverte du milieu marin, a publié cette photographie jeudi 12 juillet 2018. Depuis, elle a été partagée plusieurs centaines de fois. "En tant que guide naturaliste et scientifique, on rêve de faire la photo parfaite avec des dauphins devant le Mont-Saint-Michel et c'est toujours chouette de partager ces moments qu'on passe en mer".

Une colonie de grands dauphins dans la baie

Croise-t-on souvent des dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel ? "Quand la mer est calme comme ces jours derniers, c'est vrai qu'on a eu la chance d'observer pas mal de grands dauphins qui sont passés pas très loin de Cancale et qui sont allés même jusqu'au fond de la baie, sur les bouchots et pas loin de Tombelaine (...) Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, ça vous permet de faire ce genre de clichés." Le golfe normando-breton accueille une colonie de grands dauphins. Ces animaux transitent dans la baie du Mont-Saint-Michel et la superficie de la baie leur donne "de quoi se promener" sourit Gaël Gautier.