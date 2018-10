Le Var a de nouveau été touché par les intempéries lundi : fortes pluies et vents violents. Les pompiers ont dû intervenir plus d'une centaine de fois pour des parkings inondés et des voitures emportées. Heureusement il n'y a pas eu de blessé, mais les cours d'eau sont placés en vigilance crue.

Var, France

La vigilance pluie-inondations a été levée lundi soir dans le Var après une journée très agitée. Il a beaucoup plu et les pompiers ont été très sollicités à Fréjus, Draguignan et sur le secteur de Roquebrune. C'est la zone industrielle de la Palud qui a été la plus touchée à Fréjus. La mairie de la commune a d'ailleurs activé dès lundi matin son plan communal de sauvegarde et de nombreuses routes sont restées coupées ou très dangereuses.

150 pompiers mobilisés, 70 interventions

Autour de Draguignan, la Nartuby est montée très rapidement : une crue à 2,5 mètres et des axes inondés, notamment sur la zone industrielle des Incapis à Draguignan et la zone commerciale de Trans-en-Provence. Les parkings des commerces de Trans ont dû être évacués, mais la décrue pour la Nartuby a commencé en fin d'après-midi.

Vigilance jaune pour risques de crue sur l'Argens aval

La situation a été plus inquiétante pendant quelques heures à Roquebrune : on craignait une crue de l'Argens à plus de 5 mètres.

Plusieurs quartiers de Roquebrune ont été inondés lundi : Le Blavet notamment, un quartier complètement coupé du monde. Dans la commune, 15 personnes ont été hélitreuillées dans l'après-midi, des automobilistes notamment, et 20 personnes mises en sécurité.