PHOTOS | Sur les plages du Finistère, la pêche des déchets est bonne

Pointe de la Torche, Plomeur, France

"Des bouteilles, des canettes, des palettes de bois" : Matéhata, Maëlle et les autres lycéens d'Yves Thépot à Quimper font l'inventaire de leurs trouvailles sur la plage. Une soixantaine d'entre eux a participé à une collecte de déchets sur la pointe de la Torche (Finistère). En une heure à peine, des dizaines de kilos sont ramassés. Pourtant, "la plage avait l'air propre" s'étonne Maëlle.

Dès qu'on fouille un peu, on trouve des déchets

"Quand on arrive, la plage a l'air effectivement immaculée. Et finalement, quand on l'arpente, on trouve plein de choses" explique Julien Guerrero. Une raison de plus de faire de la sensibilisation selon le coordinateur de la fondation Surf Rider dans le Finistère, qui accompagne les jeunes pour cette collecte. "Pas mal de déchets flottent dans la mer, et à chaque marée haute, ça se dépose" ajoute-t-il.

Le pire : les petits morceaux de plastique

Le plastique, sous toutes ses formes. Il y en a une quantité astronomique. C'est ce qui est le plus ramassé. Mais surtout, c'est le plus dangereux. "Quand on trouve un gros déchet, c'est satisfaisant mais les plus petits sont les plus importants" précise Julien Guerrero. "Plus les objets passent de temps dans l'eau, plus ils se fragmentent, plus ils sont galères à récupérer. Et plus c'est petit, plus c'est susceptible d'être ingéré par les oiseaux ou les poissons".

En une heure à peine, les bacs sont remplis © Radio France - Soisic Pellet