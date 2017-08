Des dizaines de poissons morts dans l'Autruche

La rivière l'Autruche, dans le Territoire de Belfort, a été victime d'une pollution dont on ne connaît pas encore l'origine. Ce mercredi des dizaines voire des centaines de poissons morts ont été retrouvés par la Fédération de pêche du département.

"C'est vraiment un spectacle désolant !" Alain Geoffroy, chargé de surveillance et de développement à la Fédération de pêche du Territoire de Belfort, constate les dégâts. Plusieurs dizaines voire centaines de poissons ont été retrouvés morts ce mercredi dans la rivière l'Autruche, un cours d'eau qui naît à Roppe et qui se jette dans la Madeleine à Novillars. Ce sont des pêcheurs et le maire de Phaffans qui ont alerté la Fédération.

Une pollution sur plusieurs kilomètres

"Il y a des truites, des carpes, des lottes de rivière, des gardons, des brochets morts sur plusieurs kilomètres, poursuit Alain Geoffroy. Et parmi ces poissons, certains comme le brochet ou la lotte de rivière, sont d'intérêt patrimonial. Ils sont en déclin au niveau national avec des mesures de protection et ne sont pas forcément remplaçables artificiellement."

Pour Alain Geoffroy, il n'y a pas de doute cette mortalité de poissons est bien dû à une pollution : "on est sur une zone ciblée donc c'est forcément une pollution. On ne sait pas laquelle exactement pour l'instant mais on pense à un problème dû à des eaux non épurées, des eaux souillées qui provoquent une présence de matières organiques dans l'eau, qui vont consommer l'oxygène de l'eau, ce qui va provoquer l'asphyxie des poissons." Et la sécheresse n'arrange rien :" L'impact de la pollution est d'autant plus grand que l'eau est basse parce qu'il n'y a pas de dilution ou d'écoulement rapide."

C'est à pleurer de voir ça !

Cette pollution est maintenant en train de se résorber naturellement, mais le mal est fait comme le déplore Michel Guetlin, le président de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques : "On alevine de la carpe, de la truite, du brochet, de la friture et puis en une journée, tout est mort. C'est à pleurer de voir ça, ajoute-t-il très ému. On ne va pas remplacer demain des poissons de 10 kilos qui ont poussé dans la rivière."

Des investigations pour trouver l'origine de la pollution

La Fédération de Pêche du Territoire de Belfort a alerté la police de l'eau à la Direction Départementale des Territoires, qui va maintenant mener des investigations pour tenter de trouver l'origine de cette pollution, mais cela s'annonce compliqué. Comme il s'agit d'une pollution organique, la DDT n'a pas effectué de prélèvement.

C'est la première fois que l'Autruche est victime d'une pollution avec mortalité de poissons mais selon la Fédération, les épisodes de pollution dans les cours d'eau sont de plus en plus nombreux dans le département.