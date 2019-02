Des Drômois et Ardéchois sont aussi contaminés au glyphosate

Drôme, France

Ceux qui veulent faire interdire le glyphosate et tous les pesticides nocifs ont de nouveaux cas à faire valoir.

Des habitants de Drôme et d'Ardèche sont aussi contaminés. Vingt-cinq volontaires venus de nos deux départements mais aussi de trois départements voisins avaient fait un prélèvement d'urines à Laveyron le 29 janvier dernier dans le cadre de la campagne glyphosate qui essaime partout en France. Les résultats sont tombés ce jeudi, tous positifs.

Plus de 30 fois la norme autorisée dans l'eau potable pour certains

Certains participants ont dans leur urines un taux de glyphosate qui dépasse de plus de 30 fois la norme autorisée dans l'eau potable. C'est ce qu'explique Olivier Crenn, le coordinateur de la campagne glyphosate sur une partie de Drôme-Ardèche.

Olivier Crenn lui-même a deux fois et demi le taux autorisé. Il est à Saint-Vallier, il mange les légumes de son jardin cultivé en permaculture. Il n'est pas surpris, mais sidéré par ces résultats : "si moi j'en ai, mes enfants en ont aussi. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout et à continuer cette campagne le plus loin possible pour qu'on obtienne justice. On fait ça pour demain, pour l'environnement, pour la planète, pour les enfants. On n'a pas le droit d'empoisonner les gens. Je suis triste plus qu'en colère en fait. On est tous contaminés, et on est tous contaminés au quotidien puisque nos urines, on les évacue tous au quotidien. C'est dramatique."

"Tout le monde est contaminé ; ça me sidère de voir ça." Olivier Crenn Copier

Des plaintes se préparent

Les 25 participants contaminés doivent désormais porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement. Le dossier est géré par le Pôle Santé du Tribunal de Grande Instance de Paris.

D'autres prélèvements d'urines vont être organisés en Drôme Ardèche. Le prochain le 25 février à Montélimar.