Île de Ré, France

Des anciens sapins de Noël, pour protéger les dunes menacées d'effondrement ? Le vent chargé de grains de sable, passe à travers les branches de sapins, qui, déposées en haut des dunes par exemple, lui font perdre de la vitesse. Les grains transportés, plus lourds, retombent, et permettent de recréer un tas de sable. Les branchages des sapins permettent également de renforcer les pieds des massifs dunaires, selon la même méthode, mais aussi de fermer des accès sauvages aux plages, pour éviter le piétinement des visiteurs. Et finissent par être recouverts totalement par le sable.

A l'origine de cette méthode : l'association boitaise Dunes Attitudes. Chaque année, l'opération est soutenue par les élus locaux et menée avec l'aide de l'Office National des Forêts, qui joue également un rôle de coordination. "C'est efficace ! On commence à avoir une certaine expérience en 4 ans. Il y a une façon de les poser, des endroits où on peut les mettre..." explique Gérard Juin, le président de l'association. "A certains endroits, on a gagné pratiquement deux mètres de sable, et on a fermé un pas qui s'élargissait avec le vent... ça fonctionne, et ça redonne une certaine densité à la dune."

Les anciens sapins de Noël sont transportés en haut des dunes. © Radio France - Damien Triomphe

Ce dimanche, il y avait une petite vingtaine de bénévoles venus aider à disposer les sapins, au préalable transportés par les agents de l'Office National des Forêts. L'opération s'est déroulée sur les plages du Bois Plage et de la Couarde. La semaine prochaine, elle aura lieu à Saint-Clément des Baleines, où deux accès sauvages à la plage seront fermés.