Des écoles et collèges de l’Yonne fermés à cause de la canicule

Les chaleurs exceptionnelles depuis lundi ont entrainé la fermeture temporaire de 17 écoles et 11 collèges icaunais

Yonne, France

L’Yonne comme 77 autres départements français n’est pas épargné par la canicule. Ce mercredi, Méteo France a enregistré à 17 heures 37,8°c degrés à Chablis 37,6°c à Auxerre et Sens. Le record de juin 1947, 38,9°c n'est pas battu mais on s'en approche et jeudi il faut s'attendre encore à des températures proches des 38 degrés.

12 communes de l'Yonne ont décidé de fermer aujourd'hui leur école

Dixmont

Saint-Martin-du-Tertre

Piffonds

Les Bordes

Verlin

Villeneuve-l'archevêque

Cussy-les-Forges

Mailly-la-Ville

Courson

Sergines

Saligny

Sens : six écoles seront fermées jeudi et vendredi à la demande des directeurs d'écoles (Paul-Bert, Beaumont, Aristide-Briand, Gaston-Marnot, Champs-d'Aloup et Rigault). L’école Charles-Michels sera fermée seulement jeudi.

.

Le Rectorat annonce également la fermeture aujourd'hui de 11 collèges :

Le collège André-Malraux à Paron

Les cinq rivières à Charny

Pierre-Larousse à Toucy,

Claude-Debussy à Villeneuve-la-Guyard

Mallarmé et Montpezat à Sens

L'EREA Jules-Verne à Joigny

Gaston-Ramon à Villeneuve-l'archevêque

Denfert-Rochereau à Auxerre

.

Deux autres collèges ne fermeront que l’après-midi : il s’agit de Bienvenu-Martin à Auxerre et le collège Marcel-Aymé à Saint-Florentin.