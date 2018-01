"Votre école est-elle toxique" ? Voilà l'enquête menée par l'association écologiste Robin des bois et illustrée jeudi 11 janvier 2018 par l'émission d'Envoyé Spécial sur les établissements implantés sur des sites pollués. En 2015 deux établissements nancéiens ont eu un très mauvais diagnostic.

Lorraine, France

En 2010, l'Etat lance une campagne de diagnostics sur près de 1400 sites scolaires français pour évaluer leur qualité de l'air. Tous implantés à proximité d'anciens sites industriels.

C'est à partir de 2015 que l'association Robin des Toits commence à collecter ces données, publiées ce mois-ci sur son site internet et illustrées à travers un reportage d'Envoyé Spécial le 11 janvier.

Des écoles lorraines concernées

En 2015 dans les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, trois écoles sont diagnostiquées dans la catégorie C, soit la catégorie la plus alarmante puisqu'elle nécessite la mise en oeuvre de mesures sanitaires.

Parmi les établissements concernés : le groupe scolaire de la Maix, à Remiremont, l'ensemble scolaire privé Saint-Pierre, à Nancy ainsi que l'école publique des Tiercelins située également dans la cité des ducs.

De fortes teneurs en plomb

Pour les deux écoles nancéiennes, les diagnostics révèlent de fortes teneurs en plomb. Un polluant qui peut avoir un impact sur la santé des enfants explique Charlotte Nathert, porte-parole de l'association Robin des Toits :

Le plomb est un polluant qui peut entraver la croissance, avoir des impacts sur le système nerveux : ce qu'on appelle le saturnisme, qui peut entraîner des retards psycho-moteurs.

Dans son communiqué du 12 janvier, la mairie de Nancy veut désamorcer la polémique. Elle indique qu'elle a procédé à des travaux de "décaissements" à l'école des Tiercelins dès la fin du mois de décembre 2015... Soit à peine un mois après avoir été informée des résultats. "Cela veut dire qu'ils ont extrait des terres polluées donc ils ont commencé à faire une dépollution, c'est positif. Maintenant ces travaux sont limités, sur un endroit", temporise Charlotte Nithart.

C'est le haut de l'iceberg et le reste du site reste contaminé.

Des travaux qui ont permis à l'école des Tiercelins de passer de la catégorie C à la catégorie B : "les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l’information doivent cependant être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés."

Aller plus loin dans la dépollution

Quant au groupe privé Saint-Pierre, la préfecture de Meurthe-et-Moselle informe qu’un périmètre d’isolement autour des zones polluées a été mis en place. Mais là encore, c’est loin d’être suffisant selon Charlotte Nithart :

Notre souhait c'est qu'il n'y ait pas seulement des masquages de la pollution, avec des dalles ou bien des sols artificiels. Mais que cette pollution soit enlevée. "

Les élus socialistes du conseil municipal nancéiens réclament quant à eux que des diagnostics soient réalisés pour l’ensemble des écoles de la ville.