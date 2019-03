Une centaine d'élèves de CP, CE1 et CE2 du groupe scolaire Yvette et René Fontaine ont sillonné les rues de la ville pour ramasser les déchets abandonnés par des passants.

Ils ont ramassé des papiers, des chewing-gums, des mouchoirs, des emballages plastiques, des canettes de bière et bien d'autres choses encore. Cent-dix élèves de l'école Yvette et René Fontaine ont participé à l'opération Hauts-de-France propres ce vendredi 22 mars 2019. Pendant trois jours, la région, les fédérations de chasse, de pêche et de randonnée invitent toutes les bonnes volontés à aller ramasser les déchets qui polluent les villes et la nature.

"Les gens sont dégueulasses"

Les élèves, équipés de gilets orange fluo et de gants, se sont divisés en groupe de six accompagnés par un enseignant ou un parent d'élève. Ils ont quadrillé le centre ville pour la collecte de détritus.

Jules fait l'inventaire des déchets qu'il a ramassé autour de l'école avec son groupe : "On a trouvé _une bière, des cigarettes et plein de petits papiers. Il faut regarder partout par terre. C'est bien parce qu'on dépollue un peu la nature_."

Le groupe de Jules est encadré par Denis, un parent d'élève : "Il y a énormément de débris qui se promènent. Ils sont parfois cachés dans les haies et dans les buissons. C'est une bonne action. Les enfants montrent l'exemple. Maintenant, il faut que les grands suivent aussi parce que les canettes de bière, ce ne sont pas les enfants qui les jettent. C'est vrai que _les gens sont dégueulasses_."

Pendant la collecte, les enfants ont trouvé toutes sortes de déchets.

L'opération a le mérite d'être concrète : les élèves ont les mains dans le cambouis. ce qui devrait rapidement porter ses fruits pour Sandrine Barba, la directrice du groupe scolaire Yvette et René Fontaine de Roye : "Ça permet de leur faire prendre conscience qu'il faut avoir les bons gestes, même pour le petit papier de bonbon qu'on a quand on est enfant. Si dès le début on apprend à ne pas le jeter n'importe où, on ne jettera peut-être pas sa canette de bière par terre quand on aura 20 ans."

L'an dernier, les 50 000 volontaires de l'opération Hauts-de-France propres ont ramassé 1300 tonnes d'ordures en trois jours.

