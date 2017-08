Des enneigeurs pour sauver le glacier des 2 Alpes

Pour protéger son glacier qui culmine à 3 600 mètres d'altitude, les 2 Alpes va installer 6 canons à neige. Leur objectif est simple: préserver le glacier et permettre aux touristes de venir skier presque toute l'année. Une première en France.

Les fortes chaleurs de cet été ont eu raison des glaciers français. Tignes et Val d'Isère ont fermé prématurément. Seule la station des 2 Alpes résiste pour le moment, mais elle a quand même dû fermer ses portes quelques jours au début du mois. La faute aux vents violents.

Les enneigeurs seront alimentés grâce à un lac formé suite à la fonte du glacier. © Radio France - Arnaud Guerrand

Afin de pouvoir préserver son glacier, la station a décidé d'agir. Elle va installer 6 enneigeurs. "Suite à la fonte du glacier, un lac s'est formé. L'objectif c'est de réutiliser cette eau de fonte pour la retransformer en neige pour protéger le glacier avec une nouvelle couche de neige", explique Arnaud Guerrand, responsable opérationnel neige aux 2 Alpes.

Les canons à neige seront opérationnels à partir de début octobre. "L'objectif c'est de les installer à l'automne pour profiter des nuits très longues et accumuler de la neige. Ensuite on les remettra l'été d'après", détaille Arnaud Guerrand. Ils permettront de protéger le glacier. Avec la neige de culture, la surface est blanchie et donc un maximum de rayonnement est renvoyé dans l'atmosphère, ce qui limite son réchauffement .L'objectif est aussi de permettre aux skieurs de venir plus longtemps l'été.

En juin 2017, le glacier a perdu 108 cm de neige contre seulement 30 cm en 2016 pour le même mois. © Radio France - Arbaud Guerrand

"Si on ne fait rien, on pourrait perdre le glacier d'ici trente ans", Arnaud Guerrand, responsable opérationnel aux 2 Alpes.

La situation est préoccupante. Pour Arnaud Guerrand, si on ne fait rien, "on pourrait perdre le glacier dans une trentaine d'années". Les enneigeurs permettront de faire de la neige de culture. Cette neige dispose d'une grande densité, ce qui lui permet d'avoir une plus grande résistance face à la chaleur et au soleil.

Sur certains glaciers, des bâches ont été installées l'été pour protéger la neige. © Radio France - Arnaud Guerrand

C'est la première fois dans le monde que des enneigeurs vont être installés sur un glacier. © Radio France - Arnaud Guerrand