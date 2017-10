Des éoliennes flottantes au large de la Corse, techniquement possible.

La première éolienne flottante française sera installée au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) d’ici la fin de l’année. La Corse pourrait s’intéresser à cette innovation.

Des éoliennes au large des côtes de Corse, et si c’était une solution pour alimenter l’ile? Il est vrai que des éoliennes loin des yeux c’est bien plus acceptable qu’une ferme éolienne terrestre. L’impact paysager est moindre, idem pour les nuisances sonores, ces éoliennes flottantes peuvent s’installer à vingt-cinq kilomètres des côtes. Il n’y a plus qu’à tirer une ligne haute tension sous-marine, et une seule éolienne flottante a de quoi alimenter en électricité 5000 foyers. La présentation avait lieu la semaine passée, sur place nos confrères de France Bleu Loire Océan. Les choses sont bien sûr complexes . Ces éoliennes flottantes sont imposantes, soixante mètres de hauteur, et surtout l’espace maritime est soumis à des nombreuses réglementations explique Bruno Geischer le directeur commercial de la société Ideol qui a développé cette éolienne de Saint-Nazaire.

Bruno Geischer société Ideol, " une large concertation pour implanter des éoliennes flottantes". Copier

La société Ideol, une start-up basée de l’autre côté de la méditerranée à La-Ciotat, encourage le peuple corse et les entrepreneurs de l’île à se pencher sur ce type de projet. L’éolien cela reste évidemment une énergie renouvelable, et donc se pose la question de la fiabilité, malgré tout selon la société Ideol, les éoliennes flottantes produisent deux fois plus que les terrestres.

Des appels d’offres commerciaux vont être lancés l’an prochain.

Bruno Geischer société Ideol, " j'encourage les corses". Copier

Les projets d’éoliennes flottantes se développent en Europe, en Écosse, au large des côtes bretonnes. Pour faire une projection, par exemple pour alimenter le bassin d’Ajaccio, il faudrait une bonne vingtaine d’éoliennes flottantes. A vingt-cinq kilomètres des côtes de l’ile, de toute évidence on va trouver des vents, certains soufflent depuis longtemps. Selon la mythologie Éole déjà poussait la flotte d’Ulysse jusqu’aux extrémités de l’île ? Cela dit La Corse aura peut-être toujours quelques Lestrygons qui accueilleront à coups de pierres les indésirables. Moins poétique que la légende se pose la question du coût des études et des installations et ça ce n’est pas du vent.