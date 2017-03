Des éoliennes sur le Vercors, dans les prochaines années?

C'est bien possible. Plusieurs maires du plateau ont été approchés par des opérateurs privés qui aimeraient installer des mâts sur leur commune. Des études vont être menées.

Des éoliennes pourraient voir le jour sur le Vercors (essentiellement le Vercors Drômois). Des opérateurs privés se sont fait connaître auprès de plusieurs communes comme Omblèze, Léoncel, Gigors et Lozeron ou Montclar-Sur-Gervanne, pour installer des parcs éoliens sur leur territoire.

La décision se prend au niveau communal... mais le Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors, veut accompagner au mieux les élus, pour qu'ils n'acceptent pas tout et n'importe quoi et que les projets soient coordonnés.

Des communes du Vercors approchées par des constructeurs de parcs éoliens Partager le son sur : Copier

Du point de vue réglementaire, installer des mâts dans le Vercors, y compris dans le périmètre du PNR, est possible et légal. Reste tout de même qu'il faut limiter l'impact sur le paysage et sur la biodiversité (préserver les oiseaux et les chauve-souris notamment).

Des études (d'au moins un an) vont être menées dans certaines communes. Il s'agit de faire des mesures de vent grâce à la mise en place de mâts de mesure. Les opérateurs privés souhaitent vérifier l'intérêt d'implanter des éoliennes sur les secteurs ciblés.

Des éoliennes sur le plateau d'Ambel ?

Un opérateur viserait le plateau d'Ambel. Là non-plus, rien ne s'y oppose, en théorie, ce qui fait craindre le pire aux amoureux de randonnée. Sauf que rien n'est fait ! Au mieux, il faut commencer par des études, mais des discussions entre le maire d'Omblèze et les mairs des communes voisines doivent aussi s'engager. Car tous ne sont pas forcément du même avis.

Des opérateurs de parcs éoliens aimeraient s'implanter dans le Vercors. Même le plateau d'Ambel est envisagé Partager le son sur : Copier

Quoiqu'il en soit, les études qui vont être menées n'aboutiront pas forcément à l'installation de parcs éoliens sur les communes. Des parcs qui ne verraient pas le jour avant 2022 au plus tôt, si les projets sont menés à leur terme.

Les opérateurs privés sont chargés d'informer la population sur le détail de leurs projets.