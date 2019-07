Des feux d'artifice placés sous haute surveillance en Indre-et-Loire, en raison de la sécheresse

Indre-et-Loire, France

En Indre-et-Loire, plus d'une centaine de communes ont prévu de tirer leurs feux d'artifice ce week-end pour la fête nationale du 14 juillet ! Mais cette année, la vigilance sera sans doute plus forte que les dernières fois. Avec la sécheresse que subit la Touraine depuis quelques semaines, les risques d'incendies sont jugés comme fort, extrême même dans certaines zones.

Plusieurs maires tourangeaux inquiets des risques d'incendie

A Pocé-sur-Cisse, près d'Amboise, la mairie a même pris la décision d'annuler le feu d'artifice et de le reporter à septembre. Là-bas, c'est surtout le lieu qui pose problème."Le feu d'artifice est tiré depuis toujours dans le parc classé du château de Pocé", explique le maire Claude Courgeau. "Il y a également la forêt qui entoure le château, qui est là juste derrière, et je ne peux pas prendre le risque d'avoir un départ de feu dans la forêt qui pourrait porter préjudice au château et à de l'habitat qui est à proximité".

"C'est une période de tension pour nous" - Capitaine Olivier Bossard, des pompiers d'Indre-et-Loire

Les pompiers tourangeaux disent avoir reçu plusieurs coups de fils de maires inquiets d'éventuels incendies causés par leur feu d'artifice. A tous ceux-là, le capitaine Olivier Bossard a fait la même réponse. Il leur a proposé soit d'annuler, soit de limiter les risques en nettoyant les déchets végétaux sur le site, en mobilisant du personnel avec des extincteurs ou en faisant des rondes de surveillance à la fin du spectacle. Ses équipes ont d'ailleurs une vigilance toute particulière depuis une quinzaine de jours. "On a eu une période de canicule et on a un ensoleillement important depuis plusieurs jours. On a des départs incendie régulièrement, quotidiennement en fait, sur l'ensemble du département, donc effectivement on sait que c'est une période de tension pour nous".

Mais lui l'assure, ses équipes sont prêtes à réagir en cas de problème. Il rappelle d'ailleurs que si ce week-end est à risque, les incendies n'ont pas attendu le 14 juillet pour se déclarer. Des feux de végétation ont déjà eu lieu la semaine dernière, les risques étant aussi élevés avec les moissons en cours.

Actuellement le département est classé en risque fort pour feu de végétation, certaines zones sont même en risque extrême. Le classement est revu deux fois par jour, matin et soir, en fonction du vent, de l'ensoleillement, de l'hygrométrie, etc.

