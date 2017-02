Des feux de broussailles plus tôt cette année dans la Loire et la Haute-Loire

Le début de cette année 2017 aura été marqué par un grand nombre de feux de broussailles dans les départements de la Haute-Loire et de la Loire. Il y en a eu plus que l'année dernière et plus tôt puisque les pompiers de la Haute-Loire ont relevé 70 interventions en février.

Les feux de broussailles ont commencé plus tôt chez nous. Les pompiers de la Loire ont dû intervenir neuf fois ces deux dernières semaines dans le département. Habituellement, cela n'arrive pas avant le début du mois de mars. En Haute-Loire, les pompiers enchaînent aussi les interventions : 70 dans le mois dont 64 les quinze derniers jours de février.

"Des conditions météo particulières"

Le colonel Jacques Boutte, du SDIS de la Loire, estime que cette année, les feux de broussailles ont commencé deux semaines plus tôt : "Les conditions météo ont été particulières cette année avec plus de gel, la végétation est donc un peu plus sèche et nous avons eu peu de précipitations." Des deux départements, la Haute-Loire a été la plus touchée ces dernières semaines, avec avec des dizaines d'interventions, en semaine et aussi le week-end.

Six hectares ont été détruits le week-end du 18/19 février, notamment à Auvers et Brignon. Le bilan en Haute-Loire s'élève à une cinquantaine d'hectares brûlée ces quinze derniers jours. Dans la Loire, les surfaces détruites sont moins importantes. En revanche, les feux de broussailles atteignent souvent des terrains difficiles d'accès. Le feu qui a fait le plus de dégâts est celui de Trelins où deux hectares et demi ont brûlé.

Les pompiers des deux départements sont d'accord, ces feux de broussailles sont souvent liés à des écobuage non maîtrisés. Ils rappellent qu'il faut être vigilant. Entre le 1er mars et le 31 mai, il faut absolument avoir une autorisation du maire. Sinon, on s'expose à une amende qui peut aller de 90 à 750€, voire 3 750€ et 6 mois de prison en cas d'incendie.

>>> LIRE AUSSI : Écobuage : plusieurs feux de broussailles en Loire et Haute-Loire