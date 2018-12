Des fortes pluies et des orages sur la Côte-d'Azur mercredi soir

Alpes-Maritimes, France

Des pluies importantes, de gros orages et même de la grêle ce mercredi soir sur la Côte-d'Azur. Les orages et les pluies sont les plus violents entre Fréjus et Antibes. Mercredi soir à 22 heures, 90 millimètres d'eau sont déjà tombés sur le littoral. De la grêle s'est abattue sur Vallauris.

Les orages entraînent quelques dégâts. Les pompiers sont intervenus vingt-cinq fois dans les Alpes-Maritimes pour des petits dégâts dans des maisons ou des appartements : caves inondées etc.. Un arbre est tombé sur une maison au Cannet sans faire de blessés.

Les conditions météorologiques sont mauvaises pour l'aéroport de Nice. Plusieurs vols ont été retardés et déroutés.

Trafic aérien perturbé en raison de mauvaises conditions météo sur Nice. Pour suivre l’état des vols consultez notre site internet ou notre appli mobile. Pour plus d’informations, contactez nous au 0820 423 333 (0.12 €/minute). — Aéroport de Nice (@AeroportNice) December 19, 2018

Gros orage sur @VilledeNice. Les avions ne peuvent pas atterrir et sont en hippodrome au dessus des gorges du Verdon #Avion@AeroportNicepic.twitter.com/jcJa8JNT0E — A VIP Drive (@AVIPDrive) December 19, 2018

Le département reste en vigilance jaune pluie, inondation, orage, verglas pour la soirée. Mais Météo France rassure : les perturbations sont en train de se décaler sur la mer. Le ciel devrait retrouver le calme dans la nuit.