Plus de 12.000 foyers privés d'électricité à cause du vent !

A la mi-journée plus de 12.000 foyers sont sans courant dans la Vienne. Les pompiers du GRIMP vont également intervenir sur le toit de l'Hôtel de ville de Poitiers. 50 interventions sur les routes dans les Deux-Sèvres à midi. Futuroscope fermé.

SRD et Enedis sont déjà en train d'intervenir depuis tôt ce matin, pour rétablir le courant chez les particuliers au moment où des rafales de vent sont annoncées à plus de 100 km/h/. Les département de la Vienne et des Deux-Sèvres placés en vigilance orange depuis 6h ce matin, parmi 31 départements.

Près de 20 000 foyers privés d'électricité dans le poitou

Pour Vincent Giraud, Directeur Général de SRD on va vers une montée en puissance :

" A midi 12.300 clients sont coupés, le plus fort des défauts est intervenu vers 11h, surtout par le Nord Ouest du département, avec 11 départs en moyenne tension dans les secteurs de Morton, Trois-Moutiers, Mont-sur-Guesnes, ou encore St Gervais, à l'ouest du côté de Sanxay, St Macoux mais aussi dans le sud dans le Montmorillonais, Lussac, Bethines et Montmorillon, mais aussi Adriers et Luchapt."

Dans les deux-sèvres, gérédis, le distributeur d'électricité recense 6300 foyers privés d'électricité à 12h50.

Au moins 6.300 foyers privés d'électricité dans les Deux-Sèvres selon l'opérateur privé Gérédis #Tempete #Zeus — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 6, 2017

Futuroscope fermé

En raison des vents violents et pour la sécurité des visiteurs, fermeture exceptionnelle du Futuroscope aujourd’hui lundi 6 mars. #Tempête — Futuroscope (@futuroscope) March 6, 2017

Dans la région, le Futuroscope annonce que pour des raisons de sécurité le parc restera fermé ce 6 mars 2017. Même décision pour le Zoodyssée de Chizé, dans les Deux-sèvres

En raison de l'alerte orange aux vents violents, Zoodyssée ne pourra pas ouvrir ses portes cet après-midi.... https://t.co/ka24K3ituU — Zoodyssée (@Zoodyssee) March 6, 2017

Des tuiles de l'Hôtel de ville de Poitiers menacent de tomber

#tempetezeus des tuiles du toit de l'hôtel de ville de #poitiers menacent de tomber. Les pompiers sur place. pic.twitter.com/d68sf8ADvP — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 6, 2017

A Poitiers, les pompiers du GRIMP (Groupement d'intervention en milieu périlleux) sont au pied de l'Hôtel de ville. des tuiles du toit de la mairie menacent effectivement de tomber sur la place publique. Une intervention pourrait être décidée.

Parcs publics fermés par précaution

Par ailleurs, et par précaution la municipalité de Poitiers a décidé de fermer les parcs municipaux au public, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Problèmes sur les routes dans les Deux-sèvres