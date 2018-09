Saint-Martin-Vésubie, France

Le directeur du Parc national du Mercantour les attend avec impatience. Des experts de l'UNESCO vont visiter les huit sites géologiques mis en avant par la candidature des "Alpes de la Méditerranée" au Patrimoine mondial. Une candidature dont le périmètre comprend le Mercantour, mais aussi le parc italien Alpi Maritime et une partie du littoral azuréen et monégasque. Vont-ils valider un dossier vieux de 10 ans ? Comment vont-ils travailler ? Christophe Viret, directeur du parc national était l'invité de France Bleu Azur. L'occasion aussi de rappeler qu'en 2019, le parc fêtera ses 40 ans et qu'il compte bien tenir sa place d'outil de médiation entre visiteurs et habitants de la zone.