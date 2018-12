Des gilets jaunes en tête de la marche climat à Poitiers et dans le cortège à Niort

Poitiers, France

Le symbole est fort, à Poitiers, quelques Gilets jaunes ont décidé de répondre à l'appel des organisateurs de la marche climat. Ils ont délaissé un temps leurs ronds-points et autres sites d'actions pour manifester entre le Parc de Blossac et la place Notre Dame. Gilets jaunes et gilets "verts" défilent derrière une banderole sur laquelle ont peut lire "Tous ensemble pour le climat".

Beaucoup de monde à la marche pour le #climat à #poitierspic.twitter.com/RVIYDEOsJa — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 8, 2018

A Niort, la marche pour le climat a réuni jusqu'à 800 marcheurs ce matin. Le cortège est parti de la place de la Brèche vers 11h pour se rendre aux halles