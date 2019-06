Des grosses chaleurs attendues dans le Gard comme dans le reste de la France

Gard, France

Les grosses chaleurs arrivent dans le Gard. Comme partout en France, le département va être touché par une vague de chaleur cette semaine. Le mercure ne va pas cesser d'augmenter à partir de ce lundi 24 juin et dépassera la barre des 35 degrés jeudi et vendredi selon Météo France. En Lozère il fera un peu plus frais. Les températures seront comprises entre 26 et 32 degrés en fonction des endroits.

S'hydrater et se rafraîchir

Pour éviter les coups de chauds, le ministère de la santé rappelle les bonnes habitudes à prendre en cas de fortes chaleurs. Il faut "éviter les efforts aux heures les plus chaudes, porter des habits amples, légers et clairs ou encore boire régulièrement".