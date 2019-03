Des groupes électrogènes installés dans la Loire et la Haute-Loire pour palier aux coupures de courant

Enedis installe ce jeudi des groupes électrogènes dans la Loire et la Haute-Loire pour fournir de l'électricité aux clients qui en sont privés. Des centaines de foyers sont concernés.

Des groupes électrogènes sont installés ce jeudi matin dans la Loire et la Haute-Loire (illustration)

Loire, France

Les agents d'Enedis sont sur le pont depuis ce mercredi dans la Loire et la Haute-Loire. Les vents violents ont endommagé de nombreuses lignes électriques. La vigilance orange a été levée dans la Loire ce jeudi matin.

Ce jeudi matin, 1.300 foyers de la Loire sont encore sans électricité, 1.400 en Haute-Loire. Dans la Loire c'est essentiellement la vallée du Gier qui est concernée. En Haute-Loire , les coupures ne sont pas localisées. Elles touchent les communes de Saint-Germain-Laprade, Le Pertuis, Retournac, Craponne-sur-Arzon, La Chaise-Dieu, Saint-Vert.

Des groupes électrogènes sont installés dans plusieurs communes de la Loire et la Haute-Loire, " On ne pourra pas rétablir le courant partout d'ici à ce soir d'où les groupes électrogènes" annonce d'ores et déjà la chargée de communication d'Enedis en Haute-Loire.

Prudence

Enedis rappelle qu'il ne faut surtout pas toucher les fils électriques tombés au sol. Si vous êtes témoin d’une situation dangereuse, appeler immédiatement le Centre d’Appel Dépannage Enedis (24h/24 - 7j/7) au 09-726-750-42.