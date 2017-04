Des Guérétois inventent un nettoyeur d'eau

Quand des rugbymen se lancent dans la préservation de l'environnement, cela donne des idées de génie. À Guéret, trois rugbymen du RCG ont créé un engin censé nettoyer l'eau de la mer, des lacs ou des étangs.

C'est en voyageant à bord de son voilier en Méditerranée qu'Alan d'Alfonso, rugbyman à Guéret, s'est rendu compte de la pollution de l'eau. "Il y a du plastique partout, surtout dans les ports. Des mégots, des canettes, des bouteilles. Même à l'étang de Courtille de Guéret. Ce matin, j'ai récupéré un caddie", raconte-t-il.

Une association pour la préservation de l'environnement

Avec des amis rugbyman, il a donc créé l'association Recycla mer, destinée à sensibiliser sur la pollution. "On a mené des actions pour nettoyer l'environnement", explique Julien Lemoine, bénévole de Recycla mer.

Les Géo Trouvetou de Guéret

En août, ils décident d'inventer une machine censée nettoyer l'eau de la mer, des lacs et des étangs. En à peine huit mois, avec 3.000 euros et l'aide d'ingénieurs, ils créent une sorte d'aspirateur. "Cette machine fonctionne à l'énergie solaire. Elle est totalement autonome. Elle se déplace dans l'eau et aspire les déchets à la surface", expliquent-ils.

Les Guérétois ont déposé un brevet. Ils lancent désormais un appel au donc, via le site de financement participatif KissKissBankBank. L'objectif est de récolter plus de 5.000 euros pour construire d'autres engins et les proposer aux municipalités.