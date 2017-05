Des habitants de la Neustadt à Strasbourg révoltés par l'abattage du dernier arbre de leur quartier

Les habitants du quartier de la Neustadt à Strasbourg sont révoltés. Un arbre a été coupé ce mercredi matin dans une cour entourant plusieurs immeubles. C'était le dernier dans le quartier. Cet érable a été abattu pour permettre la construction d'une habitation.

Les policiers ont empêché les habitants de rentrer dans la cour. © Radio France - Lucile Guillotin

L'appartement de Lily était très bien placé : "J'habite en face de l'arbre avec une terrasse. C'est vraiment somptueux. Je suis quand même surprise que tout le monde s'en lave les mains alors que les préoccupations environnementales sont fondamentales. C'est aussi tous les riverains qui subissent un préjudice. Cet arbre donnait un cachet à l'appartement. Moi quand je vais le revendre, on me dira : "oh ça manque de verdure". Donc c'est un aspect important à prendre en compte. Il y a le financier et l'esthétique".

Le texte de la pétition est accroché dans les halls d'immeuble du quartier. © Radio France - Lucile Guillotin

Une pétition avait circulé dans le quartier depuis samedi dernier. Elle a recueilli 150 signatures.